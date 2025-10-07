BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Vormittag gefragt

Kurs der BP

Die Aktie von BP gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die BP-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 4,36 GBP.

Um 09:07 Uhr wies die BP-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 4,36 GBP nach oben. Die BP-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,37 GBP an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,34 GBP. Bisher wurden via London 954.503 BP-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,71 GBP) erklomm das Papier am 13.02.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BP-Aktie somit 7,47 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.04.2025 bei 3,29 GBP. Der derzeitige Kurs der BP-Aktie liegt somit 32,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem BP seine Aktionäre 2024 mit 0,240 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,329 USD je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BP-Aktie bei 4,63 GBP.

Am 05.08.2025 legte BP die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 GBP. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,88 Prozent zurück. Hier wurden 34,91 Mrd. GBP gegenüber 37,49 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 04.11.2025 dürfte BP Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte BP möglicherweise am 03.11.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BP einen Gewinn von 0,453 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

Clariant-Aktie sinkt: Ethylen-Klägerliste wird immer länger

BP-Aktie schwach: Neuer Chairman fordert Tempo bei Konzernumbau

September 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der BP-Aktie angepasst