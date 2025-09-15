DAX23.638 -0,5%ESt505.430 -0,2%Top 10 Crypto16,21 +1,3%Dow45.883 +0,1%Nas22.349 +0,9%Bitcoin98.307 +0,2%Euro1,1797 +0,3%Öl67,20 -0,4%Gold3.694 +0,4%
Kurs der BP

BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP tendiert am Dienstagvormittag seitwärts

16.09.25 09:26 Uhr
BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP tendiert am Dienstagvormittag seitwärts

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von BP. Mit einem Wert von 4,19 GBP bewegte sich die BP-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BP plc (British Petrol)
4,83 EUR -0,04 EUR -0,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im London-Handel kam die BP-Aktie um 09:07 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 4,19 GBP. Kurzfristig markierte die BP-Aktie bei 4,21 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Die BP-Aktie gab in der Spitze bis auf 4,18 GBP nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,21 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 277.599 BP-Aktien.

Am 13.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,71 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 12,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 10.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,29 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,37 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

BP-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,240 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,329 USD belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 4,59 GBP.

Am 05.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Mit einem EPS von 0,08 GBP lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als BP mit -0,01 GBP je Aktie genauso viel verdiente. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,88 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 34,91 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum waren 37,49 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von BP wird am 04.11.2025 gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von BP rechnen Experten am 03.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,448 USD je BP-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SeanPavonePhoto / Shutterstock.com

