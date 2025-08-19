BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP zeigt sich am Freitagnachmittag freundlich

DAX24.371 +0,3%ESt505.492 +0,5%Top 10 Crypto16,50 +5,3%Dow45.712 +2,1%Nas21.489 +1,8%Bitcoin99.643 +3,0%Euro1,1713 +0,9%Öl67,51 -0,2%Gold3.370 +0,9%
22.08.25 16:09 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von BP. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 4,24 GBP zu.

Um 15:53 Uhr stieg die BP-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 4,24 GBP. Bei 4,25 GBP markierte die BP-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 4,22 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 4.578.747 BP-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,71 GBP. Dieser Kurs wurde am 13.02.2025 erreicht. 11,08 Prozent Plus fehlen der BP-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 3,29 GBP erreichte der Anteilsschein am 10.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 22,37 Prozent könnte die BP-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem BP seine Aktionäre 2024 mit 0,240 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,329 USD je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 4,59 GBP für die BP-Aktie.

Am 05.08.2025 hat BP in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,08 GBP. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,01 GBP ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz lag bei 34,91 Mrd. GBP – das entspricht einem Abschlag von 6,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 37,49 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Die BP-Bilanz für Q3 2025 wird am 04.11.2025 erwartet. BP dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je BP-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,447 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

