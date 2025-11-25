BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Dienstagnachmittag im Minusbereich

Kursverlauf

Die Aktie von BP gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der BP-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 4,50 GBP.

Der BP-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 4,50 GBP. Zwischenzeitlich weitete die BP-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 4,48 GBP aus. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,54 GBP. Von der BP-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7.116.015 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,76 GBP) erklomm das Papier am 12.11.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,80 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 10.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,29 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BP-Aktie 36,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten BP-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,240 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,329 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 4,71 GBP.

Am 04.11.2025 hat BP die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. BP hat ein EPS von 0,06 GBP vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,01 GBP auf dem gleichen Niveau gelegen. Das vergangene Quartal hat BP mit einem Umsatz von insgesamt 35,91 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,35 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 1,20 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte BP am 10.02.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je BP-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,483 USD fest.

