Zinshoffnungen: DAX zieht an -- Asiens Börsen letztlich im Plus -- DroneShield im Visier von Shortsellern -- Siemens Energy, Rheinmetall & Co., DHL, Bayer, Lufthansa, Strategy im Fokus
Bernstein Research verleiht Bayer-Aktie Market-Perform in jüngster Analyse
Cognizant: Neuer Großauftrag stärkt Position im Gesundheitssektor
BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP gibt am Vormittag nach

24.11.25 09:25 Uhr
BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP gibt am Vormittag nach

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BP. Die BP-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 4,51 GBP ab.

Um 09:07 Uhr fiel die BP-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 4,51 GBP ab. Der Kurs der BP-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 4,51 GBP nach. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 4,55 GBP. Der Tagesumsatz der BP-Aktie belief sich zuletzt auf 521.205 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,76 GBP) erklomm das Papier am 12.11.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BP-Aktie derzeit noch 5,52 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.04.2025 bei 3,29 GBP. Derzeit notiert die BP-Aktie damit 37,07 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,240 GBP an BP-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,329 USD. Analysten bewerten die BP-Aktie im Durchschnitt mit 4,75 GBP.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BP am 04.11.2025. Das EPS lag bei 0,06 GBP. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,01 GBP ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz lag bei 35,91 Mrd. GBP – das entspricht einem Abschlag von 1,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 36,35 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.02.2026 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,483 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jeff Whyte / Shutterstock.com

