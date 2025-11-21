DAX23.140 -0,6%Est505.514 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,17 -7,9%Nas22.078 -2,2%Bitcoin71.659 -4,7%Euro1,1514 -0,1%Öl62,44 -1,2%Gold4.033 -1,1%
DAX deutlich schwächer -- Portfolio von NVIDIA -- Bitcoin & Co. brechen ein -- SAP, Novo Nordisk, Siemens Energy, DroneShield, Rheinmetall, RENK und HENSOLDT im Fokus
BP im Fokus

BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Freitagmittag schwächer

21.11.25 12:04 Uhr
BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Freitagmittag schwächer

Die Aktie von BP gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von BP gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,8 Prozent auf 4,50 GBP abwärts.

Die BP-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 11:49 Uhr um 1,8 Prozent auf 4,50 GBP ab. Bei 4,49 GBP markierte die BP-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 4,53 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7.378.155 BP-Aktien.

Am 12.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,76 GBP an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BP-Aktie 5,83 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 10.04.2025 Kursverluste bis auf 3,29 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BP-Aktie ist somit 26,83 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,329 USD. Im Vorjahr hatte BP 0,240 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der BP-Aktie wird bei 4,75 GBP angegeben.

Am 04.11.2025 legte BP die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das EPS lag bei 0,06 GBP. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,01 GBP ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 36,35 Mrd. GBP. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 35,91 Mrd. GBP.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.02.2026 erfolgen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass BP ein EPS in Höhe von 0,483 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Wer­bung

