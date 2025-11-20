BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP zieht am Donnerstagnachmittag an

BP im Blick

Die Aktie von BP zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 1,1 Prozent auf 4,61 GBP zu.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von BP zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 1,1 Prozent auf 4,61 GBP. Die BP-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 4,61 GBP. Bei 4,59 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Bisher wurden via London 6.980.814 BP-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 4,76 GBP erreichte der Titel am 12.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der BP-Aktie ist somit 3,36 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 10.04.2025 auf bis zu 3,29 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BP-Aktie liegt somit 39,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten BP-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,240 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,329 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 4,75 GBP an.

Am 04.11.2025 legte BP die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,06 GBP vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei BP ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,01 GBP in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,20 Prozent auf 35,91 Mrd. GBP aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 36,35 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

BP wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 10.02.2026 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BP einen Gewinn von 0,483 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

FTSE 100-Wert BP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BP von vor 5 Jahren eingefahren

FTSE 100-Titel BP-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BP von vor 3 Jahren bedeutet

BP-Aktie höher: Gewinn über Erwartungen - Ziel für Veräußerungserlöse angehoben