BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Vormittag im Aufwind

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von BP. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,7 Prozent auf 4,59 GBP zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von BP nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 0,7 Prozent auf 4,59 GBP. Kurzfristig markierte die BP-Aktie bei 4,60 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,59 GBP. Bisher wurden heute 266.977 BP-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,76 GBP. Dieser Kurs wurde am 12.11.2025 erreicht. 3,76 Prozent Plus fehlen der BP-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 10.04.2025 auf bis zu 3,29 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die BP-Aktie damit 39,39 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für BP-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,240 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,329 USD belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 4,75 GBP.

BP veröffentlichte am 04.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Mit einem EPS von 0,06 GBP lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als BP mit 0,01 GBP je Aktie genauso viel verdiente. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,20 Prozent auf 35,91 Mrd. GBP aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 36,35 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte BP am 10.02.2026 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass BP im Jahr 2025 0,483 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

