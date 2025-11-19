DAX23.211 +0,1%Est505.526 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,45 -2,7%Nas22.433 -1,2%Bitcoin79.196 -1,2%Euro1,1578 ±-0,0%Öl64,29 -0,8%Gold4.083 +0,4%
Notierung im Blick

BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP verteuert sich am Vormittag

19.11.25 09:22 Uhr
BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP verteuert sich am Vormittag

Die Aktie von BP gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von BP zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 1,0 Prozent auf 4,63 GBP.

Um 09:06 Uhr sprang die BP-Aktie im London-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 4,63 GBP zu. Die BP-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,63 GBP an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,63 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten BP-Aktien beläuft sich auf 496.406 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 12.11.2025 auf bis zu 4,76 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,85 Prozent über dem aktuellen Kurs der BP-Aktie. Am 10.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,29 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BP-Aktie 28,89 Prozent sinken.

Nachdem BP seine Aktionäre 2024 mit 0,240 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,329 USD je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 4,75 GBP für die BP-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BP am 04.11.2025 vor. Das EPS wurde mit 0,06 GBP ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,01 GBP, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. BP hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 35,91 Mrd. GBP abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,35 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 10.02.2026 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,483 USD je BP-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

