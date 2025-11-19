BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Mittwochnachmittag verlustreich
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BP. Die BP-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 4,54 GBP abwärts.
Der BP-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 4,54 GBP. Die BP-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 4,51 GBP ab. Den Handelstag beging das Papier bei 4,63 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 7.485.145 BP-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,76 GBP. Dieser Kurs wurde am 12.11.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BP-Aktie 4,88 Prozent zulegen. Am 10.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,29 GBP ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,49 Prozent.
BP-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,240 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,329 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 4,75 GBP.
Am 04.11.2025 legte BP die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. BP hat ein EPS von 0,06 GBP vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,01 GBP auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz lag bei 35,91 Mrd. GBP – das entspricht einem Abschlag von 1,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 36,35 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 10.02.2026 terminiert.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,483 USD je Aktie belaufen.
