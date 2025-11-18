DAX23.318 -1,2%Est505.573 -1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,35 -1,2%Nas22.708 -0,8%Bitcoin78.694 -0,9%Euro1,1590 ±-0,0%Öl63,96 -0,1%Gold4.041 -0,1%
BP im Blick

BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP verliert am Vormittag

18.11.25 09:22 Uhr
BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP verliert am Vormittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von BP. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 4,60 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BP plc (British Petrol)
5,20 EUR 0,01 EUR 0,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BP-Aktie notierte um 09:07 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 4,60 GBP. Die höchsten Verluste verbuchte die BP-Aktie bis auf 4,58 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 4,58 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 547.137 BP-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 4,76 GBP erreichte der Titel am 12.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der BP-Aktie ist somit 3,57 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 3,29 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.04.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BP-Aktie derzeit noch 28,39 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,240 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,329 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 4,75 GBP.

Am 04.11.2025 hat BP die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. BP hat ein EPS von 0,06 GBP vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,01 GBP auf dem gleichen Niveau gelegen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 36,35 Mrd. GBP. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 35,91 Mrd. GBP.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von BP wird am 10.02.2026 gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,483 USD je BP-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

FTSE 100-Titel BP-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BP von vor 3 Jahren bedeutet

BP-Aktie höher: Gewinn über Erwartungen - Ziel für Veräußerungserlöse angehoben

FTSE 100-Papier BP-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BP von vor einem Jahr verdient

