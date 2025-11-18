BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP tendiert am Dienstagnachmittag tiefer

BP im Blick

Die Aktie von BP gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die BP-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 4,58 GBP.

Die BP-Aktie gab im London-Handel um 15:53 Uhr um 1,3 Prozent auf 4,58 GBP nach. Die höchsten Verluste verbuchte die BP-Aktie bis auf 4,55 GBP. Bei 4,58 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 8.011.970 BP-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 12.11.2025 auf bis zu 4,76 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,02 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 10.04.2025 auf bis zu 3,29 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,08 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für BP-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,240 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,329 USD belaufen. Analysten bewerten die BP-Aktie im Durchschnitt mit 4,75 GBP.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte BP am 04.11.2025 vor. BP hat ein EPS von 0,06 GBP vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,01 GBP auf dem gleichen Niveau gelegen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,20 Prozent auf 35,91 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel hatte BP 36,35 Mrd. GBP umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 10.02.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,483 USD je Aktie belaufen.

