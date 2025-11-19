BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP zeigt sich am Mittag gestärkt

So entwickelt sich BP

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von BP. Die BP-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 4,60 GBP.

Das Papier von BP legte um 11:49 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,4 Prozent auf 4,60 GBP. Bei 4,63 GBP markierte die BP-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 4,63 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.193.262 BP-Aktien umgesetzt.

Am 12.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,76 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,43 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,29 GBP am 10.04.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die BP-Aktie mit einem Verlust von 28,49 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,329 USD. Im Vorjahr erhielten BP-Aktionäre 0,240 GBP je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BP-Aktie bei 4,75 GBP.

Am 04.11.2025 lud BP zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das EPS lag bei 0,06 GBP. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,01 GBP ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BP in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,20 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 35,91 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 36,35 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

BP dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 10.02.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,483 USD je BP-Aktie belaufen.

