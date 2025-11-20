BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP zieht am Mittag an

Kursverlauf

Die Aktie von BP zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von BP legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 0,7 Prozent auf 4,59 GBP.

Die BP-Aktie notierte im London-Handel um 11:49 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 4,59 GBP. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BP-Aktie bisher bei 4,61 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,59 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten BP-Aktien beläuft sich auf 3.977.554 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,76 GBP. Dieser Kurs wurde am 12.11.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der BP-Aktie liegt somit 3,62 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 10.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,29 GBP. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,26 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,240 GBP an BP-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,329 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 4,75 GBP für die BP-Aktie.

Am 04.11.2025 hat BP in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,06 GBP vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei BP ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,01 GBP in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 35,91 Mrd. GBP, gegenüber 36,35 Mrd. GBP im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,20 Prozent präsentiert.

BP wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 10.02.2026 vorlegen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass BP ein EPS in Höhe von 0,483 USD in den Büchern stehen haben wird.

