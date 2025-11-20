DAX23.369 +0,9%Est505.585 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,48 +0,2%Nas22.564 +0,6%Bitcoin79.794 +0,8%Euro1,1518 -0,2%Öl64,13 +0,7%Gold4.059 -0,5%
BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP zieht am Mittag an

20.11.25 12:06 Uhr
BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP zieht am Mittag an

Die Aktie von BP zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von BP legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 0,7 Prozent auf 4,59 GBP.

BP plc (British Petrol)
5,21 EUR 0,02 EUR 0,29%
Charts|News|Analysen
Die BP-Aktie notierte im London-Handel um 11:49 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 4,59 GBP. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BP-Aktie bisher bei 4,61 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,59 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten BP-Aktien beläuft sich auf 3.977.554 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,76 GBP. Dieser Kurs wurde am 12.11.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der BP-Aktie liegt somit 3,62 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 10.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,29 GBP. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,26 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,240 GBP an BP-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,329 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 4,75 GBP für die BP-Aktie.

Am 04.11.2025 hat BP in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,06 GBP vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei BP ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,01 GBP in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 35,91 Mrd. GBP, gegenüber 36,35 Mrd. GBP im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,20 Prozent präsentiert.

BP wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 10.02.2026 vorlegen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass BP ein EPS in Höhe von 0,483 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

FTSE 100-Wert BP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BP von vor 5 Jahren eingefahren

FTSE 100-Titel BP-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BP von vor 3 Jahren bedeutet

BP-Aktie höher: Gewinn über Erwartungen - Ziel für Veräußerungserlöse angehoben

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Nachrichten zu BP plc (British Petrol)

DatumMeistgelesen
Analysen zu BP plc (British Petrol)

DatumRatingAnalyst
05.11.2025BP Sector PerformRBC Capital Markets
05.11.2025BP BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.11.2025BP KaufenDZ BANK
04.11.2025BP Sector PerformRBC Capital Markets
04.11.2025BP NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
05.11.2025BP BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.11.2025BP KaufenDZ BANK
25.09.2025BP BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.09.2025BP BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.2025BP BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
05.11.2025BP Sector PerformRBC Capital Markets
04.11.2025BP Sector PerformRBC Capital Markets
04.11.2025BP NeutralJP Morgan Chase & Co.
31.10.2025BP Sector PerformRBC Capital Markets
16.10.2025BP HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
27.02.2025BP VerkaufenDZ BANK
11.02.2025BP VerkaufenDZ BANK
11.02.2025BP UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.02.2025BP UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.01.2025BP UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BP plc (British Petrol) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen