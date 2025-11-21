BP Aktie News: STOXX 50 Aktie Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von BP

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von BP gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BP-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 1,7 Prozent auf 4,51 GBP ab.

Die BP-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 1,7 Prozent auf 4,51 GBP abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die BP-Aktie bis auf 4,49 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,53 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 11.679.203 BP-Aktien umgesetzt.

Am 12.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,76 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BP-Aktie derzeit noch 5,70 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,29 GBP. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BP-Aktie derzeit noch 26,91 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,329 USD. Im Vorjahr hatte BP 0,240 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 4,75 GBP für die BP-Aktie.

Am 04.11.2025 legte BP die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das EPS lag bei 0,06 GBP. Im Vorjahresquartal hatte BP ebenfalls ein EPS von 0,01 GBP je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat BP mit einem Umsatz von insgesamt 35,91 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,35 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 1,20 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 10.02.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,483 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

FTSE 100-Wert BP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BP von vor 5 Jahren eingefahren

FTSE 100-Titel BP-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BP von vor 3 Jahren bedeutet

BP-Aktie höher: Gewinn über Erwartungen - Ziel für Veräußerungserlöse angehoben