BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Montagmittag behauptet

Wenig Veränderung zeigt am Montagmittag die Aktie von BP. Die BP-Aktie notierte im London-Handel zuletzt bei 4,53 GBP und damit auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Kurs von 4,53 GBP zeigte sich die BP-Aktie im London-Handel um 11:48 Uhr kaum verändert. Bei 4,55 GBP erreichte die BP-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die BP-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 4,50 GBP ab. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,55 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.603.692 BP-Aktien.

Am 12.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,76 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,08 Prozent könnte die BP-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.04.2025 bei 3,29 GBP. Das 52-Wochen-Tief könnte die BP-Aktie mit einem Verlust von 27,35 Prozent wieder erreichen.

BP-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,240 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,329 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 4,75 GBP je BP-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BP am 04.11.2025. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,06 GBP vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei BP ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,01 GBP in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat BP im vergangenen Quartal 35,91 Mrd. GBP verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BP 36,35 Mrd. GBP umsetzen können.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.02.2026 veröffentlicht.

Den erwarteten Gewinn je BP-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,483 USD fest.

