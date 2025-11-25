BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Mittag ohne große Veränderung

DAX23.230 ±-0,0%Est505.532 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,93 -4,2%Nas22.872 +2,7%Bitcoin75.779 -1,1%Euro1,1534 +0,1%Öl63,24 -0,2%Gold4.136 ±-0,0%
25.11.25 12:05 Uhr
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von BP. Im London-Handel kam die BP-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 4,54 GBP.

Die BP-Aktie bewegte sich um 11:49 Uhr kaum. Das Papier stand via London bei 4,54 GBP. Kurzfristig markierte die BP-Aktie bei 4,57 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Die BP-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 4,52 GBP ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,54 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten BP-Aktien beläuft sich auf 2.486.219 Stück.

Am 12.11.2025 markierte das Papier bei 4,76 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,84 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.04.2025 bei 3,29 GBP. Das 52-Wochen-Tief könnte die BP-Aktie mit einem Verlust von 27,51 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,240 GBP an BP-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,329 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BP-Aktie bei 4,75 GBP.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BP am 04.11.2025. Das EPS wurde mit 0,06 GBP ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,01 GBP, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,20 Prozent auf 35,91 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 36,35 Mrd. GBP gelegen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 10.02.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BP-Aktie in Höhe von 0,483 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu BP plc (British Petrol)

DatumRatingAnalyst
05.11.2025BP Sector PerformRBC Capital Markets
05.11.2025BP BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.11.2025BP KaufenDZ BANK
04.11.2025BP Sector PerformRBC Capital Markets
04.11.2025BP NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
05.11.2025BP BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.11.2025BP KaufenDZ BANK
25.09.2025BP BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.09.2025BP BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.2025BP BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
05.11.2025BP Sector PerformRBC Capital Markets
04.11.2025BP Sector PerformRBC Capital Markets
04.11.2025BP NeutralJP Morgan Chase & Co.
31.10.2025BP Sector PerformRBC Capital Markets
16.10.2025BP HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
27.02.2025BP VerkaufenDZ BANK
11.02.2025BP VerkaufenDZ BANK
11.02.2025BP UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.02.2025BP UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.01.2025BP UnderweightJP Morgan Chase & Co.

