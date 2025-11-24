BP Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken BP am Nachmittag auf rotes Terrain

DAX23.297 +0,9%Est505.548 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,72 ±0,0%Nas22.676 +1,8%Bitcoin74.736 -0,9%Euro1,1523 +0,1%Öl62,46 -0,1%Gold4.089 +0,6%
24.11.25 16:10 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BP. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 0,6 Prozent auf 4,51 GBP.

Die BP-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,6 Prozent auf 4,51 GBP ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BP-Aktie bisher bei 4,50 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 4,55 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 6.879.928 BP-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.11.2025 bei 4,76 GBP. 5,62 Prozent Plus fehlen der BP-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,29 GBP am 10.04.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BP-Aktie derzeit noch 26,97 Prozent Luft nach unten.

Für BP-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,240 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,329 USD ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 4,75 GBP.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BP am 04.11.2025 vor. BP hat ein EPS von 0,06 GBP vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,01 GBP auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 35,91 Mrd. GBP – das entspricht einem Minus von 1,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,35 Mrd. GBP in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 10.02.2026 dürfte BP Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,483 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

FTSE 100-Wert BP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BP von vor 5 Jahren eingefahren

FTSE 100-Titel BP-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BP von vor 3 Jahren bedeutet

BP-Aktie höher: Gewinn über Erwartungen - Ziel für Veräußerungserlöse angehoben

