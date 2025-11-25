DAX23.244 ±0,0%Est505.537 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,86 -4,7%Nas22.872 +2,7%Bitcoin75.233 -1,8%Euro1,1537 +0,1%Öl63,02 -0,6%Gold4.127 -0,2%
Aktienkurs aktuell

BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Dienstagvormittag höher

25.11.25 09:24 Uhr
Die Aktie von BP gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von BP konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,5 Prozent auf 4,56 GBP.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der London-Sitzung 0,5 Prozent auf 4,56 GBP zu. Im Tageshoch stieg die BP-Aktie bis auf 4,56 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,54 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 253.703 BP-Aktien.

Bei einem Wert von 4,76 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.11.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,45 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BP-Aktie. Bei 3,29 GBP erreichte der Anteilsschein am 10.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,78 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BP-Aktie.

BP-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,240 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,329 USD belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 4,75 GBP.

Am 04.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,06 GBP. Im Vorjahresquartal hatte BP ebenfalls ein EPS von 0,01 GBP je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 35,91 Mrd. GBP beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 36,35 Mrd. GBP umgesetzt worden waren.

BP wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 10.02.2026 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,483 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

