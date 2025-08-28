DAX23.939 -0,4%ESt505.368 -0,5%Top 10 Crypto15,53 -2,3%Dow45.637 +0,2%Nas21.705 +0,5%Bitcoin94.279 -2,1%Euro1,1666 -0,1%Öl68,19 -0,1%Gold3.405 -0,4%
Inflationsdaten im Blick: DAX schwächer -- Marvell enttäuscht trotz Rekordumsatz -- US-Zollfreiheit für Pakete endet -- Palantir, Infineon, Rheimetall & Co., Siemens Energy, UniCredit, Dell im Fokus
K+S-Aktie leichter: CEO Meyer erhält Vertragsverlängerung
Schaeffler-Aktie gefragt: Citigroup sieht entstehenden "Champion"
Kursentwicklung

BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP steigt am Mittag

29.08.25 12:05 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von BP. Zuletzt wies die BP-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 4,34 GBP nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BP plc (British Petrol)
5,01 EUR -0,02 EUR -0,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BP-Aktie stieg im London-Handel. Um 11:49 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 4,34 GBP. Der Kurs der BP-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 4,36 GBP zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,35 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten BP-Aktien beläuft sich auf 4.002.199 Stück.

Am 13.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 4,71 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,61 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 10.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,29 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,10 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,240 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,329 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BP-Aktie bei 4,59 GBP.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BP am 05.08.2025. Mit einem EPS von 0,08 GBP lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als BP mit -0,01 GBP je Aktie genauso viel verdiente. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BP in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,88 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 34,91 Mrd. GBP im Vergleich zu 37,49 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte BP am 04.11.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2026 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BP-Gewinn in Höhe von 0,449 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

Bildquellen: SeanPavonePhoto / Shutterstock.com

