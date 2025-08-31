Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE verliert am Nachmittag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Brenntag SE. Das Papier von Brenntag SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 52,72 EUR ab.

Um 15:49 Uhr rutschte die Brenntag SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 52,72 EUR ab. Das Tagestief markierte die Brenntag SE-Aktie bei 52,52 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 52,96 EUR. Bisher wurden heute 92.582 Brenntag SE-Aktien gehandelt.

Am 04.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 68,92 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 30,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 51,70 EUR. Mit einem Kursverlust von 1,93 Prozent würde die Brenntag SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Brenntag SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,10 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,99 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Brenntag SE-Aktie bei 60,81 EUR.

Am 13.08.2025 äußerte sich Brenntag SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,30 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,87 Mrd. EUR – eine Minderung von 7,35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,18 Mrd. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 12.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 11.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Brenntag SE im Jahr 2025 3,65 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

