Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE legt am Freitagnachmittag zu

08.08.25 16:09 Uhr
Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE legt am Freitagnachmittag zu

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Brenntag SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 55,76 EUR.

Das Papier von Brenntag SE konnte um 15:51 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 55,76 EUR. Kurzfristig markierte die Brenntag SE-Aktie bei 56,08 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 55,78 EUR. Bisher wurden heute 48.880 Brenntag SE-Aktien gehandelt.

Bei 68,92 EUR markierte der Titel am 04.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,60 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 51,70 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 7,28 Prozent könnte die Brenntag SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,10 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Brenntag SE-Aktie bei 62,94 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Brenntag SE am 14.05.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,93 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,97 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 4,07 Mrd. EUR gegenüber 4,00 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 13.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 12.08.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,05 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brenntag

