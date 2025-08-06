Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE zeigt sich am Montagvormittag freundlich

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Brenntag SE. Zuletzt wies die Brenntag SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 56,28 EUR nach oben.

Um 09:06 Uhr wies die Brenntag SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 56,28 EUR nach oben. Die Brenntag SE-Aktie legte bis auf 56,28 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 56,24 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.917 Brenntag SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.09.2024 bei 68,92 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,46 Prozent über dem aktuellen Kurs der Brenntag SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 51,70 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,14 Prozent.

Zuletzt erhielten Brenntag SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,10 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 62,94 EUR aus.

Am 14.05.2025 lud Brenntag SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,93 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,97 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 4,07 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Brenntag SE 4,00 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 13.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 12.08.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Brenntag SE-Aktie in Höhe von 4,05 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

DAX 40-Papier Brenntag SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Brenntag SE-Investment von vor 3 Jahren verloren

Investment-Tipp: So bewertet Baader Bank die Brenntag SE-Aktie

So schätzen die Analysten die Brenntag SE-Aktie im Juli 2025 ein