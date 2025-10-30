Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Nachmittag fester

Kurs der Brenntag SE

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Brenntag SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 48,42 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:51 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 48,42 EUR. Die Brenntag SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 48,87 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 48,73 EUR. Bisher wurden heute 83.612 Brenntag SE-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 68,72 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 41,92 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Brenntag SE-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.10.2025 bei 47,30 EUR. Derzeit notiert die Brenntag SE-Aktie damit 2,37 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Brenntag SE seine Aktionäre 2024 mit 2,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,95 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 57,18 EUR für die Brenntag SE-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Brenntag SE am 13.08.2025. Das EPS lag bei 0,30 EUR. Im letzten Jahr hatte Brenntag SE einen Gewinn von 1,03 EUR je Aktie eingefahren. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,35 Prozent auf 3,87 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Brenntag SE am 12.11.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Brenntag SE-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 11.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,49 EUR je Aktie belaufen.

