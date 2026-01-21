DAX24.866 +1,2%Est505.956 +1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,00 -1,1%Nas23.225 +1,2%Bitcoin76.984 +0,6%Euro1,1695 +0,1%Öl64,54 -1,2%Gold4.828 -0,1%
Heute im Fokus
Trumps Zollwende: DAX stärker -- Deutsche Börse plant Übernahme von Allfunds -- Rüstungsaktien, Carl Zeiss, DroneShield, VW, Bayer, Ubisoft, Novo Nordisk, D-Wave im Fokus
UBS AG gibt Volkswagen (VW) vz-Aktie Neutral
Blue Origin vs. SpaceX - Bezos macht Musks Starlink noch mehr Konkurrenz
Carl Zeiss Meditec: Jahresziel wird wohl nicht erreicht - Quartal schwach

22.01.26 10:32 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Carl Zeiss Meditec AG
30,04 EUR -6,20 EUR -17,11%
JENA (dpa-AFX). Der Medizintechnikkonzern Carl Zeiss Meditec wird nach einem überraschend schwachen Auftakt seine Jahresziele voraussichtlich nicht erreichen. In den ersten drei Monaten liege das Ergebnis deutlich unter dem Vorjahr, teilte das im MDAX notierte Unternehmen aus Jena am Donnerstag überraschend mit. Die bisherigen Jahresziele für das noch bis Ende September laufende Geschäftsjahr 2025/26 würden daher voraussichtlich nicht erreicht und werden nun überprüft. Der Vorstand wolle "schnellstmöglich" ein präzisiertes Jahresziel und ein Update zu Umbau- und Kostensenkungsmaßnahmen vorstellen, spätestens aber im Rahmen der Halbjahresergebnisse am 12. Mai, hieß es weiter. Am Finanzmarkt sorgten die Nachrichten für einen Kurseinbruch von rund 12 Prozent.

Im ersten Geschäftsquartal sank vorläufigen Berechnungen zufolge der Umsatz auf 467 Millionen Euro, nach 490 Millionen ein Jahr zuvor. Das operative Ergebnis (Ebita) sackte von 35 auf 8 Millionen Euro. Carl Zeiss Meditec machte für die verhaltene Entwicklung erhebliche negative Währungseffekte verantwortlich. Zudem habe der Konzern - wie bereits angekündigt - Umsatz bei einer bifokalen Intraokularlinse in China eingebüßt. Belastend hinzu komme ein zunehmend schwächeres Investitionsumfeld in der Region Americas sowie die "Kalenderverschiebung der Wintersaison für refraktive Behandlungen in China rund um das chinesische Neujahrsfest". Obendrein sei das Vorjahresquartal durch außergewöhnlich starke Auslieferungen von Geräten geprägt gewesen.

Den endgültigen Quartalsbericht wird der Konzern am 12. Februar präsentieren./tav/jha/

Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG

DatumRatingAnalyst
11:46Carl Zeiss Meditec Sector PerformRBC Capital Markets
08:01Carl Zeiss Meditec NeutralUBS AG
20.01.2026Carl Zeiss Meditec NeutralGoldman Sachs Group Inc.
15.01.2026Carl Zeiss Meditec OutperformBernstein Research
13.01.2026Carl Zeiss Meditec OutperformBernstein Research
