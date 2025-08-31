Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Nachmittag höher

So bewegt sich Carl Zeiss Meditec

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Carl Zeiss Meditec zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,5 Prozent auf 44,60 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 3,5 Prozent im Plus bei 44,60 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Carl Zeiss Meditec-Aktie sogar auf 45,08 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 43,28 EUR. Der Tagesumsatz der Carl Zeiss Meditec-Aktie belief sich zuletzt auf 59.958 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (72,20 EUR) erklomm das Papier am 02.10.2024. Mit einem Zuwachs von mindestens 61,88 Prozent könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.08.2025 bei 41,00 EUR. Mit einem Kursverlust von 8,07 Prozent würde die Carl Zeiss Meditec-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,600 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,696 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 53,39 EUR.

Carl Zeiss Meditec ließ sich am 09.12.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,38 EUR, nach 0,38 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 289,77 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 289,77 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Carl Zeiss Meditec-Aktie in Höhe von 1,73 EUR im Jahr 2025 aus.

