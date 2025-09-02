Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec zeigt sich am Mittwochvormittag freundlich
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Zuletzt wies die Carl Zeiss Meditec-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 43,80 EUR nach oben.
Im XETRA-Handel gewannen die Carl Zeiss Meditec-Papiere um 09:04 Uhr 1,9 Prozent. Im Tageshoch stieg die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 43,84 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 43,24 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.428 Carl Zeiss Meditec-Aktien gekauft oder verkauft.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 72,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.10.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Carl Zeiss Meditec-Aktie 64,84 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.08.2025 (41,00 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,39 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Carl Zeiss Meditec-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,600 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,686 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 53,39 EUR für die Carl Zeiss Meditec-Aktie.
Am 09.12.2016 äußerte sich Carl Zeiss Meditec zu den Kennzahlen des am 30.09.2016 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Carl Zeiss Meditec 0,38 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 289,77 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 289,77 Mio. EUR umgesetzt worden waren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Carl Zeiss Meditec einen Gewinn von 1,75 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
