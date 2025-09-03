Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Donnerstagmittag im Plus
Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Carl Zeiss Meditec zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 42,66 EUR.
Um 11:48 Uhr stieg die Carl Zeiss Meditec-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 42,66 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bisher bei 43,28 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 42,52 EUR. Bisher wurden via XETRA 19.860 Carl Zeiss Meditec-Aktien gekauft oder verkauft.
Der Anteilsschein kletterte am 02.10.2024 auf bis zu 72,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 69,25 Prozent könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 41,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,89 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie.
Für Carl Zeiss Meditec-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,686 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 53,39 EUR.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2016 vor. Das EPS lag bei 0,38 EUR. Im letzten Jahr hatte Carl Zeiss Meditec einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 289,77 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Carl Zeiss Meditec 289,77 Mio. EUR umgesetzt.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,74 EUR je Aktie in den Carl Zeiss Meditec-Büchern.
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.08.2025
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.08.2025
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.08.2025
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.2025
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.2025
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
