Kursverlauf

Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Mittag in Rot

08.09.25 12:06 Uhr
Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Mittag in Rot

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Carl Zeiss Meditec befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,9 Prozent auf 41,00 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Carl Zeiss Meditec AG
41,00 EUR -0,38 EUR -0,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 41,00 EUR. Bei 40,78 EUR markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 41,50 EUR. Zuletzt wechselten 40.438 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Am 02.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 72,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 76,10 Prozent hinzugewinnen. Am 08.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 40,78 EUR. Mit Abgaben von 0,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,600 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,686 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Carl Zeiss Meditec-Aktie wird bei 53,39 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2016. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,38 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 289,77 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 289,77 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Experten gehen davon aus, dass Carl Zeiss Meditec im Jahr 2025 1,73 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

TecDAX-Papier Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Carl Zeiss Meditec von vor 5 Jahren bedeutet

Aktienwechsel im September: Deutsche Bank, Siemens Energy und Co. steigen in EURO STOXX 50 auf

Analysten sehen bei Carl Zeiss Meditec-Aktie Potenzial

