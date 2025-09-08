Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec büßt am Mittag ein

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Aktionäre schickten das Papier von Carl Zeiss Meditec nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 40,60 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,7 Prozent auf 40,60 EUR. Der Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 40,52 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 41,24 EUR. Bisher wurden via XETRA 26.281 Carl Zeiss Meditec-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 72,20 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 77,83 Prozent über dem aktuellen Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.09.2025 bei 40,52 EUR. Derzeit notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie damit 0,20 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Carl Zeiss Meditec-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,686 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 53,39 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie aus.

Am 09.12.2016 lud Carl Zeiss Meditec zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2016 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Carl Zeiss Meditec mit einem Umsatz von insgesamt 289,77 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 289,77 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Carl Zeiss Meditec einen Gewinn von 1,73 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

TecDAX-Papier Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Carl Zeiss Meditec von vor 5 Jahren bedeutet

Aktienwechsel im September: Deutsche Bank, Siemens Energy und Co. steigen in EURO STOXX 50 auf

Analysten sehen bei Carl Zeiss Meditec-Aktie Potenzial