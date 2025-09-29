Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Dienstagvormittag mit Einbußen
Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 42,18 EUR ab.
Werte in diesem Artikel
Die Carl Zeiss Meditec-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:05 Uhr um 1,0 Prozent auf 42,18 EUR nach. Die höchsten Verluste verbuchte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 42,18 EUR. Mit einem Wert von 42,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 1.148 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 72,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.10.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 71,17 Prozent über dem aktuellen Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie. Am 09.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 40,52 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,94 Prozent.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,686 EUR, nach 0,600 EUR im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 55,50 EUR an.
Am 09.12.2016 hat Carl Zeiss Meditec in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2016 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 289,77 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 289,77 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Carl Zeiss Meditec ein EPS in Höhe von 1,74 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie
Medizintechnik-Aktien unter Druck: Zollsorgen belasten Siemens Healthineers & Co.
TecDAX-Titel Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Carl Zeiss Meditec von vor 3 Jahren bedeutet
TecDAX-Papier Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel hätte eine Investition in Carl Zeiss Meditec von vor einem Jahr gekostet
Ausgewählte Hebelprodukte auf Carl Zeiss Meditec
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Carl Zeiss Meditec
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Carl Zeiss Meditec
Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG
Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.09.2025
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.2025
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.09.2025
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.2025
|Carl Zeiss Meditec Overweight
|Barclays Capital
|21.08.2025
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.09.2025
|Carl Zeiss Meditec Overweight
|Barclays Capital
|11.08.2025
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.2025
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|07.08.2025
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|04.08.2025
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.09.2025
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.2025
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.08.2025
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.08.2025
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.08.2025
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.09.2025
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.2025
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.2025
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.2025
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.05.2025
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Carl Zeiss Meditec AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen