Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Dienstagvormittag mit Einbußen

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 42,18 EUR ab.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:05 Uhr um 1,0 Prozent auf 42,18 EUR nach. Die höchsten Verluste verbuchte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 42,18 EUR. Mit einem Wert von 42,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 1.148 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 72,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.10.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 71,17 Prozent über dem aktuellen Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie. Am 09.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 40,52 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,94 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,686 EUR, nach 0,600 EUR im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 55,50 EUR an.

Am 09.12.2016 hat Carl Zeiss Meditec in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2016 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 289,77 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 289,77 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Carl Zeiss Meditec ein EPS in Höhe von 1,74 EUR in den Büchern stehen haben wird.

