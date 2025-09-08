Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Nachmittag leichter

So bewegt sich Carl Zeiss Meditec

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 41,10 EUR abwärts.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 41,10 EUR. Die Abwärtsbewegung der Carl Zeiss Meditec-Aktie ging bis auf 40,52 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 41,24 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 96.462 Carl Zeiss Meditec-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 72,20 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Carl Zeiss Meditec-Aktie derzeit noch 75,67 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.09.2025 bei 40,52 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Carl Zeiss Meditec-Aktie derzeit noch 1,41 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,600 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,686 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 53,39 EUR.

Am 09.12.2016 hat Carl Zeiss Meditec in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2016 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Carl Zeiss Meditec 0,38 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 289,77 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Carl Zeiss Meditec 289,77 Mio. EUR umgesetzt.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Carl Zeiss Meditec-Aktie in Höhe von 1,73 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

TecDAX-Papier Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Carl Zeiss Meditec von vor 5 Jahren bedeutet

Aktienwechsel im September: Deutsche Bank, Siemens Energy und Co. steigen in EURO STOXX 50 auf

Analysten sehen bei Carl Zeiss Meditec-Aktie Potenzial