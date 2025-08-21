DAX23.627 -0,4%ESt505.358 -0,2%Top 10 Crypto15,80 +2,7%Dow45.496 -0,5%Nas21.970 +0,4%Bitcoin97.196 +2,0%Euro1,1718 +0,1%Öl67,48 +1,4%Gold3.646 +0,6%
Profil
Blick auf Carl Zeiss Meditec-Kurs

Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec gewinnt am Mittwochnachmittag an Fahrt

10.09.25 16:11 Uhr
Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec gewinnt am Mittwochnachmittag an Fahrt

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Carl Zeiss Meditec-Papiere zuletzt 4,2 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Carl Zeiss Meditec AG
42,64 EUR 1,48 EUR 3,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 4,2 Prozent auf 42,66 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 43,26 EUR. Bei 42,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 128.676 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 02.10.2024 auf bis zu 72,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie ist somit 69,25 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.09.2025 bei 40,52 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie mit einem Verlust von 5,02 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Carl Zeiss Meditec-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,686 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 53,23 EUR für die Carl Zeiss Meditec-Aktie aus.

Carl Zeiss Meditec veröffentlichte am 09.12.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 289,77 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Carl Zeiss Meditec 289,77 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,73 EUR je Aktie in den Carl Zeiss Meditec-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG

DatumRatingAnalyst
08:46Carl Zeiss Meditec OverweightBarclays Capital
21.08.2025Carl Zeiss Meditec HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.08.2025Carl Zeiss Meditec Sector PerformRBC Capital Markets
12.08.2025Carl Zeiss Meditec HoldDeutsche Bank AG
11.08.2025Carl Zeiss Meditec BuyGoldman Sachs Group Inc.
