DAX fester -- Asiens Börsen im Plus -- Apple präsentiert bei Keynote neues iPhone -- GameStop: Zahlen überzeugen Anleger -- Klarna-IPO, Synopsys, Oracle, DroneShield, UnitedHealth im Fokus
NVIDIA-Aktie erholt sich stark - lohnt sich jetzt noch der Einstieg?
CANCOM-Aktie springt an: Aktienrückkauf beschlossen - bis zu zehn Prozent des Grundkapitals
Kurs der Carl Zeiss Meditec

Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Mittwochvormittag im Plus

10.09.25 09:25 Uhr
Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Mittwochvormittag im Plus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,2 Prozent auf 42,26 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Carl Zeiss Meditec AG
42,18 EUR 1,02 EUR 2,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel gewannen die Carl Zeiss Meditec-Papiere um 09:06 Uhr 3,2 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 42,38 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 42,20 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 25.552 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 72,20 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 70,85 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.09.2025 (40,52 EUR). Abschläge von 4,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Carl Zeiss Meditec-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,600 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,686 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 53,23 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2016. Das EPS lag bei 0,38 EUR. Im letzten Jahr hatte Carl Zeiss Meditec einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 289,77 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 289,77 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Von Analysten wird erwartet, dass Carl Zeiss Meditec im Jahr 2025 1,73 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

