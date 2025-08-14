DAX24.375 ±-0,0%ESt505.450 +0,3%Top 10 Crypto16,66 -0,8%Dow45.043 +0,3%Nas21.636 -0,4%Bitcoin100.143 -1,6%Euro1,1711 +0,5%Öl66,44 -0,7%Gold3.342 +0,2%
Heute im Fokus
Gipfel von Trump und Putin am Abend: DAX geht stabil ins Wochenende -- US-Regierung denkt wohl über Intel-Einstieg nach -- DroneShield, Bullish, Buffett Depot, Lilium, Rüstungstitel im Fokus
Top News
Vor Treffen zwischen Trump und Putin zum Ukraine-Krieg: DAX-Anleger vor dem Wochenende vorsichtig
Novo Nordisk-Aktie freundlich: Dividendenabschlag belastet Novo Nordisk nicht
Kursverlauf

Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Nachmittag gefragt

15.08.25 16:13 Uhr
Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Nachmittag gefragt

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Carl Zeiss Meditec legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 44,00 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Carl Zeiss Meditec AG
44,04 EUR -0,28 EUR -0,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 44,00 EUR zu. Bei 44,78 EUR markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 44,44 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 31.362 Carl Zeiss Meditec-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 72,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.10.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie liegt somit 39,06 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 41,00 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,82 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten Carl Zeiss Meditec-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,600 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,696 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 57,26 EUR an.

Am 09.12.2016 hat Carl Zeiss Meditec die Kennzahlen zum am 30.09.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,38 EUR, nach 0,38 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig standen 289,77 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Carl Zeiss Meditec 289,77 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Carl Zeiss Meditec ein EPS in Höhe von 1,77 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

TecDAX-Wert Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Carl Zeiss Meditec von vor 10 Jahren abgeworfen

Carl Zeiss Meditec-Aktie dennoch zweistellig tiefer: Carl Zeiss Meditec steigert Umsatz und bestätigt Prognose

TecDAX-Titel Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Carl Zeiss Meditec-Investment von vor 5 Jahren verloren

Bildquellen: Carl Zeiss Meditec

Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG

DatumRatingAnalyst
12.08.2025Carl Zeiss Meditec HoldDeutsche Bank AG
11.08.2025Carl Zeiss Meditec BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.08.2025Carl Zeiss Meditec HoldDeutsche Bank AG
08.08.2025Carl Zeiss Meditec BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
08.08.2025Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen