Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Nachmittag gefragt

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Carl Zeiss Meditec legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 44,00 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 44,00 EUR zu. Bei 44,78 EUR markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 44,44 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 31.362 Carl Zeiss Meditec-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 72,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.10.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie liegt somit 39,06 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 41,00 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,82 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten Carl Zeiss Meditec-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,600 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,696 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 57,26 EUR an.

Am 09.12.2016 hat Carl Zeiss Meditec die Kennzahlen zum am 30.09.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,38 EUR, nach 0,38 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig standen 289,77 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Carl Zeiss Meditec 289,77 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Carl Zeiss Meditec ein EPS in Höhe von 1,77 EUR in den Büchern stehen haben wird.

