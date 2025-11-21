DAX23.145 -0,6%Est505.514 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,17 -7,9%Nas22.078 -2,2%Bitcoin71.402 -5,0%Euro1,1514 -0,1%Öl62,44 -1,2%Gold4.033 -1,1%
Heute im Fokus
DAX deutlich schwächer -- Portfolio von NVIDIA -- Bitcoin & Co. brechen ein -- SAP, Novo Nordisk, Siemens Energy, DroneShield, Rheinmetall, RENK und HENSOLDT im Fokus
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Freitagmittag
23.000-Punkte-Marke wackelt: DAX in Rot - NVIDIA-Rally verpufft schneller als gedacht
Profil
So entwickelt sich Carl Zeiss Meditec

Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Freitagmittag mit positiven Vorzeichen

21.11.25 12:04 Uhr

21.11.25 12:04 Uhr
Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Freitagmittag mit positiven Vorzeichen

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Aktionäre schickten das Papier von Carl Zeiss Meditec nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 42,66 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Carl Zeiss Meditec zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 42,66 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie legte bis auf 43,16 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 41,92 EUR. Der Tagesumsatz der Carl Zeiss Meditec-Aktie belief sich zuletzt auf 18.710 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 71,65 EUR erreichte der Titel am 20.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 67,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 18.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 40,30 EUR ab. Mit Abgaben von 5,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 0,600 EUR an Carl Zeiss Meditec-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,693 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 51,61 EUR an.

Carl Zeiss Meditec veröffentlichte am 09.12.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR erwirtschaftet worden. Mit einem Umsatz von 289,77 Mio. EUR, gegenüber 289,77 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Carl Zeiss Meditec im Jahr 2025 1,72 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

Bildquellen: Carl Zeiss Meditec

Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG

DatumMeistgelesen
