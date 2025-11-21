Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Freitagmittag mit positiven Vorzeichen
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Aktionäre schickten das Papier von Carl Zeiss Meditec nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 42,66 EUR.
Werte in diesem Artikel
Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Carl Zeiss Meditec zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 42,66 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie legte bis auf 43,16 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 41,92 EUR. Der Tagesumsatz der Carl Zeiss Meditec-Aktie belief sich zuletzt auf 18.710 Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 71,65 EUR erreichte der Titel am 20.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 67,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 18.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 40,30 EUR ab. Mit Abgaben von 5,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem im Jahr 2024 0,600 EUR an Carl Zeiss Meditec-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,693 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 51,61 EUR an.
Carl Zeiss Meditec veröffentlichte am 09.12.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR erwirtschaftet worden. Mit einem Umsatz von 289,77 Mio. EUR, gegenüber 289,77 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.
Von Analysten wird erwartet, dass Carl Zeiss Meditec im Jahr 2025 1,72 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie
TecDAX-Papier Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte ein Carl Zeiss Meditec-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
TecDAX-Wert Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel hätte eine Investition in Carl Zeiss Meditec von vor einem Jahr gekostet
TecDAX-Papier Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Carl Zeiss Meditec-Investment von vor 10 Jahren verdient
Ausgewählte Hebelprodukte auf Carl Zeiss Meditec
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Carl Zeiss Meditec
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Carl Zeiss Meditec
Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG
Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.10.2025
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.2025
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.2025
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|17.10.2025
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.09.2025
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.10.2025
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|10.09.2025
|Carl Zeiss Meditec Overweight
|Barclays Capital
|11.08.2025
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.2025
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|07.08.2025
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.10.2025
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|26.09.2025
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.2025
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.08.2025
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.08.2025
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.10.2025
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.2025
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.2025
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.2025
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.2025
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Carl Zeiss Meditec AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen