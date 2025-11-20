Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Mittag nahe Nulllinie

Aktie im Blick

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec hat am Donnerstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Carl Zeiss Meditec-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 42,96 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie bewegte sich um 11:48 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 42,96 EUR. In der Spitze legte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 43,84 EUR zu. Das Tagestief markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 42,76 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 43,46 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 27.373 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.03.2025 bei 71,65 EUR. Gewinne von 66,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 18.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 40,30 EUR ab. Derzeit notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie damit 6,60 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten Carl Zeiss Meditec-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,600 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,693 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 51,61 EUR für die Carl Zeiss Meditec-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2016 vor. Es stand ein EPS von 0,38 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Carl Zeiss Meditec noch ein Gewinn pro Aktie von 0,38 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 289,77 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 289,77 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Carl Zeiss Meditec-Gewinn in Höhe von 1,72 EUR je Aktie aus.

