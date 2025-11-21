Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec gewinnt am Freitagnachmittag an Boden

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Carl Zeiss Meditec. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 42,98 EUR zu.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:50 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 42,98 EUR. Kurzfristig markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 43,16 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 41,92 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 29.585 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Am 20.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 71,65 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 66,71 Prozent könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.11.2025 bei 40,30 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie 6,24 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR an Carl Zeiss Meditec-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,693 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 51,61 EUR aus.

Carl Zeiss Meditec ließ sich am 09.12.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,38 EUR. Im letzten Jahr hatte Carl Zeiss Meditec einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie eingefahren. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 289,77 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 289,77 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,72 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie belaufen.

