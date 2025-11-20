Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec verteidigt Stellung am Nachmittag

So bewegt sich Carl Zeiss Meditec

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec hat am Donnerstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Ausschläge verzeichnete die Carl Zeiss Meditec-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 42,90 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie wies um 15:46 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 42,90 EUR. Kurzfristig markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 43,84 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Das bisherige Tagestief markierte Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 42,32 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 43,46 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 36.259 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 71,65 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.03.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Carl Zeiss Meditec-Aktie 67,02 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.11.2025 bei 40,30 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,06 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Carl Zeiss Meditec-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,600 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,693 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 51,61 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2016 abgelaufenen Quartals präsentierte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2016. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Carl Zeiss Meditec in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 289,77 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 289,77 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Carl Zeiss Meditec einen Gewinn von 1,72 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

