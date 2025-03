Carl Zeiss Meditec Aktie News: Anleger schicken Carl Zeiss Meditec am Mittwochmittag auf rotes Terrain

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,0 Prozent auf 66,95 EUR abwärts.

Der Carl Zeiss Meditec-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:46 Uhr verlor das Papier 3,0 Prozent auf 66,95 EUR. Das Tagestief markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 65,40 EUR. Bei 69,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 47.468 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Am 27.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 120,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 79,24 Prozent Plus fehlen der Carl Zeiss Meditec-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.01.2025 bei 44,28 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie mit einem Verlust von 33,86 Prozent wieder erreichen.

Carl Zeiss Meditec-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,600 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,681 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 62,58 EUR.

Am 09.12.2016 hat Carl Zeiss Meditec in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2016 – vorgestellt. Carl Zeiss Meditec hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,38 EUR je Aktie gewesen. Mit einem Umsatz von 289,77 Mio. EUR, gegenüber 289,77 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.05.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Carl Zeiss Meditec rechnen Experten am 13.05.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Carl Zeiss Meditec einen Gewinn von 1,94 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

