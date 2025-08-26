DAX24.006 -0,6%ESt505.383 ±-0,0%Top 10 Crypto16,09 +2,9%Dow45.487 +0,2%Nas21.571 +0,1%Bitcoin97.016 +0,9%Euro1,1587 -0,5%Öl67,86 +0,9%Gold3.384 -0,3%
Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

27.08.25 16:10 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 43,08 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Carl Zeiss Meditec AG
43,16 EUR 0,62 EUR 1,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 15:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 43,08 EUR. Die Abwärtsbewegung der Carl Zeiss Meditec-Aktie ging bis auf 42,56 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 43,36 EUR. Zuletzt wechselten 58.880 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Bei 72,20 EUR markierte der Titel am 02.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 67,60 Prozent könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 07.08.2025 auf bis zu 41,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Carl Zeiss Meditec-Aktie derzeit noch 4,83 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Carl Zeiss Meditec-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,600 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,696 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 53,39 EUR für die Carl Zeiss Meditec-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2016. Das EPS lag bei 0,38 EUR. Im letzten Jahr hatte Carl Zeiss Meditec einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Carl Zeiss Meditec in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 289,77 Mio. EUR im Vergleich zu 289,77 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

In der Carl Zeiss Meditec-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,73 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen