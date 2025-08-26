Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec gewinnt am Donnerstagmittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Carl Zeiss Meditec-Papiere zuletzt 1,3 Prozent.

Das Papier von Carl Zeiss Meditec konnte um 11:40 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 43,56 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie legte bis auf 43,92 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 43,18 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Carl Zeiss Meditec-Aktien beläuft sich auf 18.852 Stück.

Bei einem Wert von 72,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.10.2024). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie mit einem Kursplus von 65,75 Prozent wieder erreichen. Am 07.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 41,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 5,88 Prozent könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 0,600 EUR an Carl Zeiss Meditec-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,696 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 53,39 EUR.

Am 09.12.2016 hat Carl Zeiss Meditec in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2016 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Carl Zeiss Meditec ein EPS von 0,38 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 289,77 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 289,77 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

In der Carl Zeiss Meditec-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,73 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

