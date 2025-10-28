DAX24.287 -0,1%Est505.706 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,59 -2,2%Nas23.637 +1,9%Bitcoin98.060 +0,1%Euro1,1657 +0,1%Öl64,67 -1,6%Gold3.926 -1,6%
Notierung im Blick

Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Mittag mit negativen Vorzeichen

28.10.25 12:04 Uhr
Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Mittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 44,96 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Carl Zeiss Meditec AG
44,80 EUR -0,26 EUR -0,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie wies um 11:41 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 44,96 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Carl Zeiss Meditec-Aktie ging bis auf 44,46 EUR. Mit einem Wert von 44,98 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 14.742 Carl Zeiss Meditec-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 71,65 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.03.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 59,36 Prozent könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.09.2025 (40,52 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,88 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,600 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,693 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 51,61 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2016 vor. Es stand ein EPS von 0,38 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Carl Zeiss Meditec noch ein Gewinn pro Aktie von 0,38 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Carl Zeiss Meditec in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 289,77 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 289,77 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

In der Carl Zeiss Meditec-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,72 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

Bildquellen: Carl Zeiss Meditec

mehr Analysen