Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec tendiert am Nachmittag schwächer

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Carl Zeiss Meditec befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,1 Prozent auf 44,74 EUR ab.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 44,74 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 44,32 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 44,98 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 43.209 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 71,65 EUR erreichte der Titel am 20.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie somit 37,56 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 09.09.2025 auf bis zu 40,52 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 9,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Carl Zeiss Meditec-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,693 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Carl Zeiss Meditec-Aktie im Durchschnitt mit 51,61 EUR.

Carl Zeiss Meditec ließ sich am 09.12.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR erwirtschaftet worden. Mit einem Umsatz von 289,77 Mio. EUR, gegenüber 289,77 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,72 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

TecDAX-Papier Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Carl Zeiss Meditec-Investment von vor 3 Jahren verloren

TecDAX-Wert Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Carl Zeiss Meditec von vor einem Jahr bedeutet

TecDAX-Papier Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Carl Zeiss Meditec-Investment von vor 10 Jahren verdient