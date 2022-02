Siemens und Bosch: Zwei deutsche Firmen-Cybersicherheits-Initiativen gehen zusammen - Siemens-Aktie schwächelt

Unter dem Namen Charter of Trust will sich die gemeinsame Organisation künftig verstärkt dem Thema vertrauenswürdige Künstliche Intelligenz widmen, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung der insgesamt 17 beteiligten Firmen heißt.

Neues Mitglied der Initiative, die unter ihrem Dach unter anderem auch den Flugzeughersteller Airbus, den Versicherer Allianz, die Chiphersteller NXP und Infineon sowie den Ölmulti TotalEnergies vereint, ist der Logistiker Deutsche Post DHL.

"Cybersicherheit ist der Schlüssel für das Vertrauen der Menschen in die Digitalisierung", sagt Siemens-Vorstand Cedrik Neike. Im Schulterschluss seien die Initiativen stärker, "um unsere vernetzte Welt widerstandsfähiger zu machen".

Charter of Trust hat in den zurückliegenden vier Jahren unter anderem Security by Default umgesetzt, bei der Produkte mit vorkonfigurierten Sicherheitsmaßnahmen ausgeliefert werden. Auch wurden grundlegende Anforderungen für Lieferanten im Hinblick auf Cybersicherheit etabliert.

Im XETRA-Handel geben Siemens-Papiere derzeit um 0,25 Prozent nach auf 143,04 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

