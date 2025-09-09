Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco gewinnt am Nachmittag an Fahrt
Die Aktie von Cisco zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Cisco-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.
Die Cisco-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 67,99 USD. Kurzfristig markierte die Cisco-Aktie bei 68,01 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 67,59 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 753.673 Cisco-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 72,55 USD erreichte der Titel am 12.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Cisco-Aktie liegt somit 6,29 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 12.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 47,86 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,61 Prozent.
Zuletzt erhielten Cisco-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,62 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,66 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 70,00 USD je Cisco-Aktie aus.
Cisco ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,71 USD gegenüber 0,54 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Cisco 14,67 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13,64 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Am 12.11.2025 dürfte die Q1 2026-Bilanz von Cisco veröffentlicht werden.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Cisco-Aktie in Höhe von 4,05 USD im Jahr 2026 aus.
