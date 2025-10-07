Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola zieht am Abend an

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von Coca-Cola. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 67,01 USD zu.

Im New York-Handel gewannen die Coca-Cola-Papiere um 20:07 Uhr 1,4 Prozent. Bei 67,25 USD erreichte die Coca-Cola-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 66,11 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1.394.330 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.04.2025 bei 74,38 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Coca-Cola-Aktie mit einem Kursplus von 11,01 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.01.2025 (60,62 USD). Abschläge von 9,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Coca-Cola-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,94 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,03 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 79,67 USD.

Coca-Cola gewährte am 22.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,88 USD, nach 0,56 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,32 Prozent auf 12,72 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12,31 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 21.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Coca-Cola veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 27.10.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,98 USD je Coca-Cola-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

