Fokus auf Aktienkurs

Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Freitagnachmittag fester

21.11.25 16:08 Uhr
Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Freitagnachmittag fester

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Coca-Cola. Zuletzt wies die Coca-Cola-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 72,00 USD nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Coca-Cola Co.
63,41 EUR 1,48 EUR 2,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr wies die Coca-Cola-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 72,00 USD nach oben. Bei 72,07 USD erreichte die Coca-Cola-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 71,66 USD. Bisher wurden heute 1.240.781 Coca-Cola-Aktien gehandelt.

Am 23.04.2025 markierte das Papier bei 74,38 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Coca-Cola-Aktie liegt somit 3,20 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 60,62 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Coca-Cola-Aktie liegt somit 18,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Coca-Cola-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,94 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,03 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Coca-Cola-Aktie bei 79,67 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Coca-Cola am 21.10.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,86 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,66 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Coca-Cola hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12,56 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11,89 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 17.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Coca-Cola veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Coca-Cola einen Gewinn von 2,99 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Kestutis Zitinevicius / Shutterstock.com

