Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Abend mit Einbußen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Coca-Cola nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 70,20 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Coca-Cola nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 0,7 Prozent auf 70,20 USD. Die Coca-Cola-Aktie sank bis auf 69,93 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 70,91 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.270.805 Coca-Cola-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.04.2025 bei 74,38 USD. Der derzeitige Kurs der Coca-Cola-Aktie liegt somit 5,62 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 60,62 USD. Mit einem Kursverlust von 13,65 Prozent würde die Coca-Cola-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 1,94 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,03 USD je Coca-Cola-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 79,00 USD je Coca-Cola-Aktie an.

Coca-Cola ließ sich am 22.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,88 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Coca-Cola im vergangenen Quartal 12,72 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Coca-Cola 12,31 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Coca-Cola am 22.10.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Coca-Cola einen Gewinn von 2,98 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

