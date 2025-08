Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Montagmittag mit positiven Vorzeichen

Notierung im Blick

Die Aktie von Commerzbank gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Commerzbank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 32,45 EUR.

Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 2,0 Prozent im Plus bei 32,45 EUR. Im Tageshoch stieg die Commerzbank-Aktie bis auf 32,61 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 32,03 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 776.098 Commerzbank-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.08.2025 bei 32,61 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,49 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.08.2024 (12,12 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 62,67 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,916 EUR. Im Vorjahr hatte Commerzbank 0,650 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 24,76 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Commerzbank am 09.05.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,73 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,62 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Commerzbank in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,34 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 6,15 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 6,43 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.08.2025 erfolgen. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Commerzbank rechnen Experten am 12.08.2026.

Den erwarteten Gewinn je Commerzbank-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,41 EUR fest.

